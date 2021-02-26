 

Компания Redmi выпустила новую модель ноутбука RedmiBook Pro

26.02.2021, 19:26, Новости дня
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Во время официального мероприятия компания Redmi продемонстрировала новую модель ноутбука Book Pro, которую сам разработчик относит к разряду флагманских. Здесь, в частности, использован процессор, произведенный в Іntel.

В данной модели предусмотрен выбор экранов по размеру. У меньшего диагональ 14 дюймов, у большего – 15,6. В общем, сам дисплей на панели занимает 88,2% площади. Процессор также на выбор: варианты i5 или i7 из линейки Tiger Lake.

В зависимости от размера экрана общий вес ноутбука составит 1,46 или 1,79 кг. Соответственно, есть разница и в разрешении картинки: 2560 на 1440 или 3200 на 2000 пикселей. Базовая цена меньшего ноутбука составит 730 американских долларов, большего – 770.



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