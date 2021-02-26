Новая версия операционной системы Windows 10 20H2 установлена уже на каждом пятом компьютере

26.02.2021, 19:26, Новости дня

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Результаты проведенного аналитиками компании AdDuplex исследования показывают, что самая свежая версия десятой Windows, которая выходит под кодовым названием 20H2, уже установлена на каждом пятом компьютере.

Такая популярность свидетельствует о качестве программного продукта. Напомним, что в прошлом году не раз появлялись сообщения о проблемах, возникающих с «десяткой». Однако в данной линейке есть целый ряд версий.

Несколько месяцев назад картина выглядела иначе, говорят эксперты. Например, версия Windows 10, выпущенная в 2019 году с кодом 1909 занимала 26,8% рынка по состоянию на октябрь. А 20H2 тогда только начало быстро увеличивать долю, достигнув результата 13,6%. Сейчас доля увеличилась примерно в полтора раза.