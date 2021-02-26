 

Мнение: Театральная постановка в Ереване

26.02.2021, 19:24, Разное
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Театральная постановка в Ереване.
В роли четы Чаушеску, чета Пашинянов.

Народный лидер оказался настолько хорош, что спустя 2,5 года борьбы за демократизацию Армении, его уже мечтают публично расстрелять вместе с женой.

PS. Сами протесты так и не свалившись в военный переворот, перешли в долгоиграющую фазу.
В Ереване стоят палатки, начальник Генштаба никуда не ушел, Пашинян тоже никуда не ушел, танки на улицы Еревана пока что не выводят.

Источник: Colonel Cassad



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