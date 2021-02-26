В Херсоне развернули баннер “Путин – х…ло” и повесили чучело Путина

26.02.2021, 19:22, Новости дня

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В центре Херсона представители общественных организаций “Национальный корпус” и “Самооборона” повесили чучело с фотографией президента России Владимира Путина.

Об этом сообщается в группе “Самооборона Херсон” в Facebook.

Активисты сообщают, что в Херсоне состоялся митинг, посвященный сопротивлению оккупации Крыма, который проходил в формате свободного микрофона. На площади Свободы символично повесили манекен с лицом Путина, а также сожгли матрешку с изображением Путина, набитую газетами блогера и политика Анатолия Шария.

Кроме того, активисты развернули баннеры “Путин – х…йло” и “Крым будет наш!”.

facebook.com/permalink.php?story_fbid=3803061193095623&id=868862003182238

Местный медиа-центр “IPC Херсон” сообщает, что на акции собралось около двух сотен активистов. К акции присоединились представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания “Крым.Реалии”, в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Зеленский год назад объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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