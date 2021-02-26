Зеленский создал оргкомитет для подготовки к саммиту Крымской платформы

26.02.2021, 19:22, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, которым постановил создать организационный комитет по подготовке и проведению учредительного саммита Крымской платформы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Возглавил оргкомитет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. МИД будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

По информации Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов должен подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

“Кабинет Министров должен разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы; разработать и обеспечить выполнение первоочередных мер по развитию крымскотатарского языка, в частности по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемых для развития крымскотатарского языка”, – отметили в сообщении.

Саммит Крымской платформы пройдет 23 августа, на нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, которая осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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