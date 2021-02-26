Винник: Секс с возрастом стал намного кайфичнее

26.02.2021, 19:22, Новости дня

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46-лений украинский певец Олег Винник в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что в последние полгода начал получать удовольствие от вещей, которых раньше не замечал.

“Секс [с возрастом] стал тоже намного кайфичнее. Интересно. Может, в 100 еще лучше?” – заявил артист.

Отвечая на уточняющий вопрос, увеличилось ли количество сексуальных контактов, Винник подчеркнул, что якобы с возрастом секса становится меньше.

“Я вот слушаю людей, когда говорят, что жизнь после 40 только начинается – или после 50. Наверное, да. Главное – успевать чувствовать, почувствовать и понаслаждаться. Мы не даем себе временами возможности. Мы добиваемся всегда чего-то, бегаем, ищем… А то все некогда”, – подытожил он.

Винник: Не знаю, как остался жив: мужик кастетом мне нос переломал, выбил два зуба. А через неделю его посадили в тюрьму – он убил человека. Полный текст интервью Винника Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Летом 2021 года Виннику исполнится 47 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах “Отверженные” и “Элизабет”.

Сольную карьеру в Украине артист начал в 2011 году и давал около 150 сольных концертов в год.

Винник не афиширует в СМИ подробности личной жизни.



Дмитрий ГОРДОН

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