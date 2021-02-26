Смирнов: Главная идея “Белорусского вокзала” в том, что этим героям Родина – не мать, а мачеха

26.02.2021, 19:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фронтовики сделали дело, которое “не забудется веками”, но советское государство этого не ценило. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал российский режиссер и актер Андрей Смирнов, снявший фильм “Белорусский вокзал”.

“Этим героям Родина – не мать, а мачеха”, – сказал он, отвечая на вопрос Гордона о главной идее “Белорусского вокзала”.

Режиссер отметил, что сами люди, прошедшие войну, не считали себя обиженными.

“Они сделали дело, которое не забудется веками. И это ощущение жило практически в каждом фронтовике. И ничего, кроме любви, благодарности и преклонения перед этими людьми – никаких других чувств не может быть. А у государства отношение к ним… да конечно, по-хамски вело себя сплошь и рядом”, – сказал Смирнов.

Режиссер “Белорусского вокзала” Смирнов: Пока немецкий шпион лежит на главной площади России, она не начнет новой, настоящей жизни. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Андрей Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве. Сын писателя Сергея Сергеевича Смирнова и пианистки Виргинии (Вергинэ) Генриховны Смирновой. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Получил ряд кинопремий как за собственные фильмы, так и за актерские работы. В 1971 году снял фильм “Белорусский вокзал”, который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971 году.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—