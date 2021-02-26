 

Смирнов: Главная идея “Белорусского вокзала” в том, что этим героям Родина – не мать, а мачеха

26.02.2021, 19:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фронтовики сделали дело, которое “не забудется веками”, но советское государство этого не ценило. Об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона сказал российский режиссер и актер Андрей Смирнов, снявший фильм “Белорусский вокзал”.

“Этим героям Родина – не мать, а мачеха”, – сказал он, отвечая на вопрос Гордона о главной идее “Белорусского вокзала”.

Режиссер отметил, что сами люди, прошедшие войну, не считали себя обиженными.

“Они сделали дело, которое не забудется веками. И это ощущение жило практически в каждом фронтовике. И ничего, кроме любви, благодарности и преклонения перед этими людьми – никаких других чувств не может быть. А у государства отношение к ним… да конечно, по-хамски вело себя сплошь и рядом”, – сказал Смирнов.

Режиссер “Белорусского вокзала” Смирнов: Пока немецкий шпион лежит на главной площади России, она не начнет новой, настоящей жизни. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Андрей Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве. Сын писателя Сергея Сергеевича Смирнова и пианистки Виргинии (Вергинэ) Генриховны Смирновой. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). Получил ряд кинопремий как за собственные фильмы, так и за актерские работы. В 1971 году снял фильм “Белорусский вокзал”, который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971 году.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России

29.06 / Стрелок из Walmart раньше там работал

11.09 / В РПЦ предостерегли от «психоереси»

27.01 / Власти Германии поддержали ограничения на вывоз вакцин от COVID из ЕС

09.08 / Посол оценил политику НАТО в отношении России

15.12 / Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына

31.07 / Задержанных в Белоруссии россиян перевели в «комфортное учреждение»

06.08 / N-TV – зелёные Германии требуют запретить на телевидении рекламу фастфуда

21.11 / Фурса: Сейчас мы идем по пути, которым шел Янукович в 2012–2013 годах

18.07 / Надежный друг, сауна и финская любовь. Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска