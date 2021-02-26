Памфилова и политологи обсудили перспективы многодневного голосования

26.02.2021, 19:20, Разное

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Элла Памфилова напомнила о том, что порядок голосования должен быть определен до момента объявления о выборах. Она предложила пришедшим на встречу политологам изложить свое мнение по поводу рассматриваемого формата.

Со своей стороны глава ЦИК заметила, что, вероятно, связанные с эпидемией коронавируса риски сохранятся на протяжении всего 2021 года. Многодневный формат голосования, в свою очередь, позволит снизить опасность распространения ковида. Тем не менее, важно понимать, какие в предлагаемой системе существуют недостатки для того, чтобы из устранить и повысить прозрачность всего процесса.

Что касается электронного сбора подписей, заметила Элла Памфилова, то основным плюсом такого подхода является тот факт, что при нем принимается 100% подписей. Кроме того., добавила она, сейчас ведется работа по созданию системы электронной проверки живых подписей.

“Мы говорим о формах организации процесса, которые связаны отчасти с пандемией, отчасти с прогрессом”, – заметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Эксперты сошлись во мнении, что внедрение новых форм голосования и использование современных технологий при сборе подписей удобны как избирателям, так и самим кандидатам. Такое мнение выразил, в частности, генеральный директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Электоральный юрист Гарегин Митин обратил внимание, что кандидаты, прибегающие к электронному сбору подписей, страхуют себя сразу от нескольких угроз. Речь идет о возможных ошибках при изготовлении подписных листов, о недобросовестности сборщиков подписей, а также о неразборчивом почерке некоторых избирателей, который также может сыграть против кандидата при сборе подписей “по старинке”.

Член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова выразила мнение, что подобную практику необходимо продолжить. Также она заметила, что на муниципальных выборах в Кемеровской области проходит многодневное голосование. Оно стартовало 26 февраля и завершится 28 февраля.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод напомнил, что, согласно данным ВЦИОМ, 74% принявших участие в выборах граждан одобрительно отнеслись к многодневному голосованию. Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев также обратил внимание на то, что избиратели ценят многодневный формат голосования за его удобство.