 

В Коломне поцмали серийного воришку

26.02.2021, 19:20, Разное
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В подмосковной Коломне задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из спортивных магазинов, передает “Радио 1”. В одной из торговых точек он взял в примерочную куртку, с помощью магнита снял с нее сигнализацию, а затем надел под свою одежду. Когда злоумышленника вычислили, он успел продать вещь. Полиция считает, что он причастен к серии аналогичных преступлений. Проводится проверка.



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