iPhone 13 Pro останется с челкой: обнародованы изображения смартфона

26.02.2021, 19:18, Разное

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В Сети появились первые изображения нового поколения iPhone 13 Pro. По ним видно, что новые смартфоны от Apple останутся с челкой, а также получит меньшие рамки и подэкранный дактилоскоп.

Новая генерация iPhone скорее всего, останется со все той же знаменитой «челкой». Ряд экспертов и ранее публиковали прогнозы относительно оснащенности следующей линейки «яблочных» девайсов. В них также предсказывалось сохранение выреза вверху дисплея, сейчас же в интернете уже опубликованы новые рендеры грядущего iPhone 13 Pro. При этом монобровь, по данным инсайдеров, все же станет по размерам меньше. Как утверждают блогеры, опубликовавшие изображения, их сведения взяты из утечек информации поставщиков. По их данным, в верхней части экрана в центральной прорези разместят громкоговоритель и камеры системы идентификации пользователя по лицу.

Кроме того, в iPhone 13 Pro производитель сделает рамки корпуса еще тоньше, чем в предшественниках. Соответственно с последними тенденциями смартфонных трендов сканер отпечатков пальцев в устройстве установят под дисплейную панель. Интересным решением станет полный отказ от порта для восполнения энергии батареи устройства. Таким образом «яблочный» смартфон снабдят только беспроводной зарядкой, что вполне может стать вскоре повсеместно применяемым решением и для других компаний. Известны также характеристики фото-видео-объективов iPhone 13 Pro, блок основной камеры составит три датчика по 12 миллионов точек с лазерным дальномером. О фронтальном сенсоре сообщений от инсайд-блогеров пока нет.

При этом в указанной модели, а также модификации с индексом Pro Max установят 6,1 или 6,7-дюймовые Super Retina XDR-экраны с частотой обновления изображений в 120 Герц с возможностью динамического переключения. Такое решение поможет эффективно сохранять заряд аккумулятора смартфона. В качестве однокристальной мобильной платформы грядущей новинки использован процессор Apple A15. Работать iPhone 13 Pro будет на новейшей операционной системе от Apple iOS 15, остальные же данные грядущей новинки, как и ее предполагаемый ценник, будут обнародованы позже.

Источник: www.ixbt.com