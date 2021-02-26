 

Ученые: Огромные кувшинки из Лаоса были созданы в конце 2-го тысячелетия до н.э.

26.02.2021, 19:18, Разное
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Исследователи изучали горшки из древнего камня, общеизвестного как Долина кувшинов в Лаосе. Специалисты выяснили, что они были образованы в конце 2-го тысячелетия до н.э.
Ученые до сей поры не знают, кто и для чего мог изготовить Лаосские мегалиты, считающиеся объектами Всемирного Наследия ЮНЕСКО. На протяжении длительного времени эксперты считали, что кувшины, некоторые из которых имеют трехметровую высоту, использовались в древних погребальных обрядах. Также жители могли использовать их для хранения продуктов, алкоголя, дождевой воды и различных предметов. Но изучение камней в Долине кувшинов сейчас затруднено, та как на территории Лаоса есть много неразорвавшихся снарядов, сброшенных армией США в 1960-х годах. На сегодняшний день изучили менее 10% мегалитов.

Но экспедиции, организованные на безопасных территориях, помогли узнать отдельные загадки каменных изделий. Исследования, которые были выполнены благодаря радиоуглеродному анализу костей скелета человека, обнаруженного близко к кувшинам, показало период захоронений – 9-13 века н.э. Специалисты узнали, что Долина кувшинов была сформирована на несколько тысяч раньше, чем появились древние из подтвержденных обрядов.

Источник: actualnews.org



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