Медики рассказали, почему нужно есть манго
26.02.2021, 19:18,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Некогда экзотический фрукт сегодня уже не редкость. Медики назвали причины, почему нужно есть манго.
Итак, манго улучшает пищеварение за счёт клетчатки. Учёные провели эксперимент среди людей, страдающих запорами. У добровольцев, которые ежедневно съедали по одному манго в течение месяца, нормализовался стул. В то же время отвар из листьев плода даёт совсем обратный эффект: помогает при расстройстве желудка.
Манго благодаря обилию витамина С укрепляет иммунитет и сосуды, защищает человека от вирусов и бактерий, а ещё является мощным антиоксидантом. Сочный фрукт улучшает зрение, делает кожу и волосы красивыми, борется с воспалениями, помогает в профилактике и лечении тяжёлых заболеваний, таких как онкология, инфаркты и инсульты.
Яркий фрукт благодаря растительным эндорфинам и витамину В6 укрепляет нервы и память, а также улучшает настроение и помогает при бессоннице. Манго, являясь антидепрессантом, уменьшает последствия стрессовых ситуаций, а ещё это сильнодействующий афродизиак.
Несмотря на все плюсы, диетологи рекомендуют с осторожностью употреблять манго детям и людям, склонным к аллергии. Незрелые плоды могут вызвать раздражение желудка, колики и даже гастрит, а ещё в этом фрукте много сахара, поэтому он противопоказан диабетикам.
Источник: style.rbc.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет