Медики рассказали, почему нужно есть манго

26.02.2021, 19:18, Разное

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Некогда экзотический фрукт сегодня уже не редкость. Медики назвали причины, почему нужно есть манго.

Итак, манго улучшает пищеварение за счёт клетчатки. Учёные провели эксперимент среди людей, страдающих запорами. У добровольцев, которые ежедневно съедали по одному манго в течение месяца, нормализовался стул. В то же время отвар из листьев плода даёт совсем обратный эффект: помогает при расстройстве желудка.

Манго благодаря обилию витамина С укрепляет иммунитет и сосуды, защищает человека от вирусов и бактерий, а ещё является мощным антиоксидантом. Сочный фрукт улучшает зрение, делает кожу и волосы красивыми, борется с воспалениями, помогает в профилактике и лечении тяжёлых заболеваний, таких как онкология, инфаркты и инсульты.

Яркий фрукт благодаря растительным эндорфинам и витамину В6 укрепляет нервы и память, а также улучшает настроение и помогает при бессоннице. Манго, являясь антидепрессантом, уменьшает последствия стрессовых ситуаций, а ещё это сильнодействующий афродизиак.

Несмотря на все плюсы, диетологи рекомендуют с осторожностью употреблять манго детям и людям, склонным к аллергии. Незрелые плоды могут вызвать раздражение желудка, колики и даже гастрит, а ещё в этом фрукте много сахара, поэтому он противопоказан диабетикам.

Источник: style.rbc.ru