 

Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии

26.02.2021, 19:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в РФ были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни.

«У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на 3 тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть с несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин.

Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей.

«Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник.

Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов.

Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений.

В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Директору детдома в Одесской области вручили подозрение в развращении детей

17.11 / Черчесов опроверг увольнение Дзюбы из сборной

28.08 / В Кропивницком Зеленскому подарили черный пояс по карате

06.08 / Адвокат Пашаев: Ефремову платили деньги за критику Путина

18.10 / В Карабахе заявили о бессрочном перемирии Азербайджана и Армении

20.10 / Компания Xiaomi запустила в глобальное производство спортивную версию смарт-часов Mi Watch

18.08 / Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

25.08 / Компания Xiaomi извинилась за грязь в камерах Redmi Note 9

04.08 / Веха в борьбе с пандемией — Россия собирается первой начать вакцинацию от коронавируса

17.12 / Шакира показала тренировку на роллердроме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска