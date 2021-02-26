 

Полиция Латвии нашла украденную с мемориала советским воинам пушку

26.02.2021, 19:14, Новости дня
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Пушка, украденная с мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс, найдена, сообщила председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова.

«Пушку нашли, она находится в распоряжении полиции», – передает ее слова ТАСС.

Амосова пояснила, что пушку нашли у местного предпринимателя, бывшего председателя краевой Крустпилсской думы Гундарса Калве, который известен своими националистическими взглядами и принадлежностью к Национальному объединению Латвии (VL-ТБ/ДННЛ). Краевые власти обсудят вопрос о возвращении пушки на монумент на следующей неделе. Посольство РФ в Риге ситуацию пока не прокомментировало.

Напомним, ранее было заявлено о начале уголовного процесса по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Об исчезновении пушки с постамента на Мемориале сообщила председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту кражи пушки.

Посольство РФ в Риге расценило кражу пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс как проявление самого настоящего неонацистского реваншизма и направило в МИД Латвии ноту протеста в связи с вандализмом в отношении монумента.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973–1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом – картой боев за город, а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как спасти советские монументы в Прибалтике.



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