Мнение: На дрезине…

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26.02.2021, 19:08, Разное
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В ТОПе новостей – сообщение о российских дипломатах, которые вернулись из КНДР в Россию на самодельной дрезине.

А ведь неспроста это сообщение заинтересовало миллионы читателей.  Дрезина – это же символ! Символ побега из безнадеги. Это же очевидно, что жизнь в КНДР – это мрак и беспросвет. Даже у дипломатов и членов их семей.

И у миллионов россиян, прочитавших новость о россиянах, которые чуть ли не проявив мужество и героизм, вырвались из КНДР, думаю, возникла мысль, где найти такую дрезину, на которой можно вырваться из беспросвета и мрака, в которую погружается Россия.

Нет, речь не о дезертирстве из России. Уехать из страны и поучать оттуда, как нам тут в России жить – это не бегство из беспросвета, это именно дезертирство. Происходящее после возвращения Навального из Германии в Россию куда больше похоже на бегство из российского безпорсвета на дрезине.

Навальный на дрезине так сильно напугал систему, что она начала панически разбирать рельсы… Чтобы никому неповадно было последовать примеру Навального – избавиться от страха перед системой и соорудить свою дрезину…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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