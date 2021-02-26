Домашние прозвища, любимый завтрак Меган и звонки Елизавете II: о чем еще принц Гарри рассказал в новом интервью

26.02.2021, 18:44, Разное

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Сегодня весь мир по обе стороны океана обсуждает только одну новость – новый выпуск шоу Джеймса Кордена, героем которого стал принц Гарри. Мы уже рассказали, каким было первое слово их с Меган Маркл сына Арчи Харрисона и почему они уехали из Великобритании. Но это было далеко не все, о чем герцог Сассекский рассказал популярному телеведущему. Так, например, в продолжении истории про вафельницу, подаренную королевой Елизаветой II Арчи на Рождество, Гарри рассказал, что Меган просто обожает готовить вафли на завтрак:

Бабушка спросила, что Арчи хочет получить в подарок на Рождество. Мег посоветовала вафельницу. Бабушка прислала ее нам, и теперь Меган каждое утро печет в ней вафли из органической смеси. Так что каждый раз Арчи просыпается и говорит: “Вафля!”.

Во время съемок Гарри и Джеймс подъехали к дому, в котором снимали сериал “Принц из Беверли-Хиллз” (почему был выбран такой маршрут – думаем, и так ясно). Принц не постеснялся посетить там уборную, и, пока он был там, Джеймс позвонил Меган Маркл по FaceTime и поинтересовался, готова ли она после такого переехать в особняк и стать новой принцессой Бель-Эйр.

Это было бы прекрасно, но мы уже достаточно переезжали. Хаз, как продвигается экскурсия по Лос-Анджелесу?- шутливо ответила герцогиня, озвучив милое прозвище принца Гарри.

В ходе неформального интервью зашла речь и о королевской семье. Гарри рассказал, что отъезд не усугубил его взаимоотношения с родными и что они часто созваниваются по видеосвязи:

Да, и бабушка, и дедушка вполне освоили, как пользоваться Zoom. И каждый раз спустя несколько минут после начала разговора в комнату прибегает Арчи, потому что слышит своих прабабушку и прадедушку… Правда, вместо того, чтобы нажать на кнопку “Завершить звонок”, дед (принц Филипп, который последние полторы недели лежит в больнице – прим. ред.) просто закрывает крышку ноутбука, причем громко.

В финале видео Гарри и Джеймс устроили забег с препятствиями, и принцу с военной подготовкой дистанция далась гораздо легче, чем ведущему. Как это было, смотрите в видео ниже.

Напомним, 19 февраля принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских привилегий и званий. Супруги решили не уходить в тень и не ждать, пока шумиха вокруг них утихнет, и сначала выпустили первый тизер своего нового подкаста Archewell Audio, названного в честь их сына Арчи Харрисона. Подкаст будет выходить эксклюзивно на стриминговом сервисе Spotify.

Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри. Однако его, возможно, придется перемонтировать, или доснять для него некоторые фрагменты. По словам анонимных источников в съемочной группе шоу, герцог и герцогиня пришли к Опре до того, как лишились королевских полномочий, и отвечали на вопросы как исполнители монарших обязанностей (в частности, как патроны благотворительных организаций). “Они этого явно не ждали и говорили так, будто они и дальше будут этим заниматься”, — добавил инсайдер в беседе с The Mirror. Напомним, интервью должно выйти 7 марта.