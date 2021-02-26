Количество активных смартфонов Huawei перевалило за миллиард

26.02.2021, 18:34, Новости дня

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Не многие технологические гиганты могут похвастать такой статистикой. Недавно американский Apple заявил, что в мире сейчас используется более миллиарда смартфонов, выпущенных под их фирменным брендом. И вот то же самое сообщил руководитель Huawei Рен Чжэнфэй.

Разумеется, китайская компания за всю свою историю выпустила гораздо больше мобильных гаджетов. Но в данном случае речь идет только о тех, которыми пользуются люди по всему миру.

Также Рен Чжэнфэй пообещал, что его компания вскоре начнет создавать самую безопасную и надежную облачную экосистему, которую планируют запустить примерно через два-три года. Однако в этом году Huawei выпустит не более 80 млн смартфонов, что примерно на 100 млн единиц меньше, чем в прошлом.