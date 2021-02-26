 

Обновление прошивки Apple защитит устройства от несертифицированных док-станций

26.02.2021, 18:34, Новости дня
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По словам специалистов, выпущенные обновления прошивки macOS Big Sur позволят защитить устройства MacBook от поломок, которые ранее возникали в результате использования несертифицированных док-станций.

Напомним, что MacBook заявила о выпуске обновлений к своей прошивке под кодом 11.2.2, в котором, как поясняет разработчик, исправлены ошибки. Замеченные в версии 11.2.1.

Новый патч уже доступен для загрузки. Для того чтобы установить его на устройство, нужно зайти в раздел «Обновление программного обеспечения», который имеется в «Системных настройках». Ранее были зафиксированы поломки MacBook Pro, выпущенных в 2019 году, а также MacBook Air образца 2020 года, которые связывали с наличием ошибок в ПО.



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