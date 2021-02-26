 

Следственный комитет сможет возбуждать уголовные дела против неопределённого круга лиц по обвинению в неопределённых преступлениях

26.02.2021, 18:31, Разное
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Следственный комитет сможет возбуждать уголовные дела против неопределённого круга лиц по обвинению в неопределённых преступлениях

Государственная Дума внесла изменения в 19-ю главу Уголовно-Процессуального кодекса РФ. Теперь в нём есть статья «Возбуждение уголовного дела при отсутствии события преступления и неопределённости иных частей состава преступления».

Теперь следователь может возбудить уголовное дело в отношении неопределённых лиц, совершивших неопределённые действия. При этом УПК не требует указывать в постановлении о возбуждении дела какие-либо основания. Достаточно написать «Дело возбуждается на основании ст. 140.4 УПК РФ в отношении неопределённого круга лиц».

«До появления четвёртого пункта 140-й статьи работа следователя была необоснованно осложнена. Представьте, вам нужно провести обыск, выемку, задержание, арест, а оснований для этого в ходе проверки не найдено! Теперь работать будет намного сподручнее», – заявил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Скептики опасаются, что поправка развяжет руки следователям и позволит им без ограничений проводить незаконные обыски. Однако Госдума предусмотрела защиту от беззакония – дело по статье 140.4 возбуждается только с разрешения руководства не ниже заместителя начальника районного следственного отдела.

Уголовное дело при отсутствии события преступления существенно облегчит профилактику преступности. Каждый следователь будет обязан возбуждать в профилактических целях не менее трёх дел в месяц, проводить по ним все положенные следственные действия, готовить обвинительное заключение и передавать дело в суд.

Первые уголовные дела по новой статье Следственный комитет возбудит немедленно, как только президент подпишет принятые Госдумой поправки в УПК.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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