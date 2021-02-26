Порошенко: Актеры в 2014 году снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым

26.02.2021, 18:30, Новости дня

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Помешать России аннексировать Крым, не применяя силу, было невозможно, а сил, после всех сокращений армии и действия российской агентуры при власти Виктора Януковича, было недостаточно, считает экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом он пишет в колонке на “Украинской правде”.

Он отмечает, что теперь ни у кого нет сомнений в том, что замысел отрезать Крым появился у россиян задолго до 2014 года.

“Тогда же, в конце зимы четырнадцатого у нас была надежда. Мы хотели верить, что в Крыму подняла голову только местная пятая колонна. Что Москва ее подстрекает, но не решится на прямое военное вмешательство. Что путем диалога с местной крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль”, – написал он.

Бывший в то время нардепом Порошенко получил соответствующие полномочия от и.о. президента Александра Турчинова и 27 февраля 2014 года улетел в Крым.

“В уже заблокированном российскими спецназовцами аэропорту Симферополя меня впервые в жизни назвали бандеровцем… Выбраться из аэропорта, окруженного вооруженными российскими спецслужащими, удалось по двум причинам. Во-первых, хорошо сгруппировался благодаря спортивным навыкам. Во-вторых, ангелами-хранителями оказались журналисты, которые собрались в аэропорту”, – рассказал Порошенко.

По его словам, он приехал с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и Верховного совета Крыма, и вместе восстановить спокойствие в Крыму – на основе территориальной целостности Украины. Однако, зайти в крымский парламент он не смог – его уже окружили “зеленые человечки с дулами автоматов и выразительным русским акцентом”, а спикер совета Крыма Владимир Константинов только “развел руками”, заявив, что контроль за ситуацией на полуострове он потерял.

“С высоты прожитых лет ясно, что в той ситуации альтернативы применению силы не было. Но именно сил и не хватало. Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича русская агентура окончательно разрушила оборону… Это должны знать все, в том числе и актеры, которые трагической для Украины весной 2014 снимались в российской комедии и твердили, что мы один народ, а теперь смешно топают ножкой, кто сдал Крым”, – заявил Порошенко.

По его словам, понадобились годы, чтобы восстановить армию, и нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня, “более или менее паритетного с российскими вооруженными силами” – для этого необходимо стать полноправными членами НАТО.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Европейский союз, США и ряд других государств ввели против России санкции за оккупацию Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Страны Запада ввели санкции против России за Крым и Донбасс, международные организации не единожды осуждали агрессию и не признавали оккупацию, а Украина подала несколько исков против РФ.

В частности, были поданы два иска в Евросуд по правам человека от 2014-го и 2015 года, которые были объединены в одну жалобу в 2018-м. В январе 2021-го ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой (удовлетворены почти все пункты). РФ будут судить за нарушения прав человека в Крыму.

В конце января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти”, и выразил уверенность, что Крымская платформа станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сегодня в своем заявлении по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Зеленский заявил также: “Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем того, кто позволил это сделать”.

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