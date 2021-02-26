Гордон: Григорий Суркис против Майдана в Верховной Раде не голосовал
26.02.2021, 18:30,
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Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Григорий Суркис не голосовал в Верховной Раде против признания Революции достоинства историческим событием. Об этом в эфире программы “Гордон по четвергам”, отвечая на вопросы зрителей, 25 февраля заявил основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон.
Один из зрителей программы написал, что Гордон является патриотом Украины, а его друг Суркис “голосовал в Раде против признания Майдана историческим событием” и попросил это объяснить.
“Я вам скажу с полной ответстенностью, Григорий Суркис против Майдана в Верховной Раде не голосовал. Те, кто считают, что голосовал, вам надо посмотреть видеозапись, его в зале не было. Поэтому голосовать он, естественно, не мог”, – отметил журналист.
Гордон сказал, что Суркис один из самых больших патриотов Украины.
“Во-первых, потому что он – мой друг. Я всегда об этом говорю с гордостью, что дружу с Григорием Суркисом и Игорем Суркисом. Это патриоты Украины и замечательные люди. Только патриот Украины мог потратить годы жизни, чтобы привезти в Украину футбольный чемпионат Евро 2012 и с блеском его провести. И только патриот Украины мог привезти в Киев финальный матч Лиги чемпионов”, – считает журналист.
Он подчеркнул, что Суркис как патриот Украины сделал многое для украинского футбола и своей страны.
17 февраля Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. За постановление проголосовали 295 народных депутатов.
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