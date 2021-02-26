 

Замминистра инфраструктуры: Через несколько лет появится новая реальность, и мы образуем рынки пассажирских и грузовых перевозок

26.02.2021, 18:30, Новости дня
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Отдельные рынки грузовых пассажирских железнодорожных перевозок могут быть созданы в результате принятия Верховной Радой законопроекта о железнодорожном транспорте, рассказал первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович на всеукраинском форуме “Украина 30. “Инфраструктура”, пишет портал RAIL.insider.

“За этим законом стоит конкуренция. Почему? Потому что этим законом мы впервые, пожалуй, в истории страны, докажем, что железная дорога не равна “Укрзалізниці”, и может использоваться различными операторами. Мы говорим, что у нас через несколько лет появится новая реальность, и мы образуем рынки перевозок – рынок пассажирских перевозок и грузовых перевозок”, – сказал он.

По словам первого замминистра, на рынках перевозим появится конкуренция и клиенты смогут выбирать перевозчиков, которые будут интересованы в улучшении сервиса. 

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что “Укрзалізницю” нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что “Укрзалізниця” станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы “Укрзалізниці” будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Реформа позволит до конца 2021 года ввести прозрачное тарифообразование на рынке перевозок, убежден председатель правления “Укрзалізниці” Владимир Жмак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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