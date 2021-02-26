 

На авиазаводе в Одессе будут выпускать американские вертолеты – “Укроборонпром”

26.02.2021, 18:30, Новости дня
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Государственное предприятие “Одесский авиационный завод” будет выпускать вертолеты американской фирмы Bell Helicopter Textron. Об этом сообщил 26 февраля генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев, информирует сайт концерна, в который входит авиазавод в Одессе.

По словам руководителя “Укроборонпрома”, планируется запуск лицензированного производства многоцелевых вертолетов Bell UH-1 Iroquois”.

“Он рассказал, что организация производства сегодня находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию Независимости Украины, то есть летом 2021 года. Проект финансируется за счет инвестиционных средств”, – говорится в сообщении.

“Укроборонпром” был создан в 2010 году. Сейчас в него входит более сотни предприятий, часть из которых находится на оккупированных территориях Украины.

Гусев в декабре прошлого года подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ОБЕ) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ГБО должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления, деятельность руководящего холдинга и ГБО будут контролировать надзорные советы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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