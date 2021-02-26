Бывшие топ-менеджеры “ПриватБанка” Дубилет и Яценко вышли из учредителей Monobank

26.02.2021, 18:30, Новости дня

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Соучредители ООО “Финтех Бэнд”, которое совместно с “Универсал Банком” занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля избавились от своих долей в компании. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в аналитической системе Youcontrol.

Доля Дубилета–старшего (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а доля Яценко (17,18%) – к Евгении Кривенко, она зарегистрирована с Яценко по одному адресу, отмечает издание LB.ua.

Cмена бенефициаров произошла 23 февраля, следует из данных информационной системы Contragent.

Другие основатели “Финтех Бэнд” не изменились: Олегу Гороховскому, и Михаилу Рогальскому принадлежит по 17,18%, Людмиле Шмальченко – 9.81 %, Вадиму Ковалеву – 4,91%.

22 февраля, по оперативной информации, Яценко планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

23 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной. Яценко сообщили о подозрении лично, а Дубилету и Бычихиной – по почте.

Высший антикоррупционный суд Украины в ночь на 25 февраля арестовал Яценко до 22 апреля включительно. В тот же день он вышел под залог в 52,2 млн грн, на него возложен ряд обязательств, среди которых – не общаться с определенными судом лицами, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих компаний значится “Укртатнафта”, имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

С 2017 года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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