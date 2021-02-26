Ученые: Сезон аллергии наступает раньше и длится дольше из-за изменения климата

26.02.2021, 18:26, Разное

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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что с каждым годом сезон аллергии длится намного дольше и наступает раньше. На этот процесс оказывает влияние глобальное изменение климата.

В виду того, что наблюдается постоянное потепление, цветение растений происходит раньше. Кроме этого, увеличивается количество пыльцы из-за того, что повышается концентрация углекислого газа. Насекомые могут переносить ее на огромные расстояния, даже до сотни километров. Эта закономерность ведет к тому, что на людей оказывают влияние «новые» виды аллергенов, к которым еще не привыкла иммунная система.

В ходе проведения исследования исследователи установили, что в Канаде и США за последнее тридцатилетие концентрация пыльцы в воздухе выросла до 20 дней. Она вызывает различные реакции, среди которых основными являются: покраснения глаз, насморк, першение в горле, дерматит и кашель. Данное сезонное заболевание в медицине называют поллиноз.

Исследователи выделяют три периода на территории России, когда в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы. С апреля и до конца мая людей, страдающих от аллергии, донимают цветущие деревья. В летний период и осенью пыльцу можно встретить в кукурузе, полыни, лебеде и рожи, а также ряде других луговых и культивируемых трав.

Источник: rossaprimavera.ru