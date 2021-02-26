 

Россия и Китай: Генсек НАТО рассказал о «главных угрозах» и партнерах

26.02.2021, 18:26, Разное
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные угрозы будущих партнеров Альянса. Основным противником остается Россия, в то время как с Китаем Запад намерен искать сферы сотрудничества.
Выступление генерального секретаря раскрыло планы Североатлантического альянса в области устранения главных препятствия для развития. Также назвал Йенс Столтенберг главные угрозы для Запада, среди них есть как отдельные явления, так и целые государства. Так, вместе с терроризмом и киберпреступностью в списке основных вызовов для стран-участниц НАТО названы РФ и КНР.

Йенс Столтенберг отметил усиление конкуренции среди больших государств с мощными армией и экономикой. В первую очередь, речь идет о Китае и РФ. Процесс наращивания мощностей в военной сфере здесь угрожает установившемуся порядку и раскладу сил в мире, уверены в Альянсе. Активная борьба Москвы и Пекина за превосходство может спутать планы как НАТО, так и США. При этом в ближайшие 10 лет Альянсу придется изучать вероятность геополитического воздействия на власти Китая. Кроме базовых угроз чиновники НАТО рассматривают в лице Пекина также главного партнера. Принесет ли такая попытка наладить «дружбу» вместо противостояния с Поднебесной, эксперты ответить пока не берутся.

Генсек Альянса считает более эффективной стратегию комплексных решений, однако целый ряд стран не считают КНР вероятным. Географическое же расположение Китая и вовсе формально исключает какое-либо сотрудничество с ним со стороны Запада. При этом руководство организации отмечает, что согласно уставным документам, статьи о взаимной помощи в случае нападения касаются только четко определенных государств, расположенных только в евроатлантическом регионе севернее Тропика Рака. Китай же интенсивно наращивает свою коммерческую деятельность даже на эти территории. Стоит отметить, что уже весной состоится встреча лидеров государств, входящих в НАТО. На ней будут приняты решения относительно долгосрочных планов и перспектив Альянса.

Источник: rossaprimavera.ru



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