Звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро показал скромную квартиру в Москве

26.02.2021, 18:26, Разное

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До того, как началась пандемия коронавируса, актер Кирилл Кяро увез во семью в Эстонию. Сейчас он живет на две страны, а недавно показал скромную квартиру-студию, расположенную в Москве.

Гостем Кирилла Кяро стал автор YouTube-проекта «Откройте, Давид!». Артист признался, что он даже еще не разобрал вещи, так как вернулся в столицу сравнительно недавно. Во время самоизоляции звезда «Нюхача» был с супругой и дочерью в Эстонии, а после снятия ограничений приехал в Москву. Поэтому его жилье больше напоминает холостяцкую квартиру, в которой царит «творческий беспорядок».

В квартире-студии объединены кухня и гостиная, поэтому актер любит удобно устроиться на диване и смотреть на экране, который опускается поверх окна напротив, фильмы. Также гости Кирилла Кяро заметили детский столик для кормления и велосипед, который ждет в столице свою маленькую хозяйку. На стенах везде развешены фотографии дочери актера.

46-летний Кирилл Кяро признается, что женского уюта его жилье не видело уже давно. Он любит принимать в своей квартире-студии гостей, но пока не может этого делать из-за постоянной занятости в проектах.

Источник: radiokp.ru