Экс-координатор по теме крушения MH17 назначен послом Нидерландов в России

26.02.2021, 18:22, Новости дня

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Новым послом Нидерландов в РФ стал Хиллес Плух, который в 2014-2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили в посольстве королевства в Москве.

«Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну», – передает сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Плух ранее работал послом Нидерландов в Сербии, в 2015-2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014-2015 годах он занимал пост временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня прошлого года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.

6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17.

Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз–Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей «Алмаз-Антея» могут допустить к месту реконструкции крушения MH17.