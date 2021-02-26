Новые подробности дела: индийские военные умышленно похитили дочь эмира Дубая Латифу для обмена на коррупционера

26.02.2021, 17:52, Разное

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В минувший четверг правоохранительные органы Великобритании обнародовали текст записки, в которой дочь эмира Дубая Мохаммеда – принцесса Латифа – просит возобновить расследование о пропаже ее старшей сестры Шамсы. А сегодня новыми подробностями о таинственном исчезновении самой Латифы поделилась рабочая группа ООН, которая расследует это дело. Группа опубликовала доклад, в котором говорится, что в марте 2018 года у побережья острова Гоа женщину сняли с яхты не люди, работающие на шейха, а солдаты индийских войск. Информацией первым поделилось издание Daily Mail.

Принцесса Латифа якобы была нужна индийским властям для политического обмена – таким образом они хотели заполучить торговца вооружением и военной техникой британского происхождения Кристиана Мишеля. В Индии ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах, а именно 40 миллионов фунтов стерлингов, за продажу стране вертолетов, собранных на территории Великобритании. Иные подробности этого дела не известны.

Кристиан Мишель был экстрадирован из Дубая в Нью-Дели всего через несколько недель после пропажи принцессы Латифы, и такое совпадение ООН не показалось случайным. Также в докладе говорится, что арест Кристиана политически мотивированный. В документе принцесса Латифа не упоминается по имени, но описывается именно ее передача в ОАЭ:

Господину Мишелю было сказано, что его экстрадиция была произведена в обмен на ранее арестованного высокопоставленного человека в Дубай, несмотря на все его просьбы на предоставление убежища у индийских властей. Они решили не защищать его, а перехватить и отдать властям Дубая. Это было сделано в международных водах у берегов Гоа в марте 2018 года.

Представители шейха пока не прокомментировали эту информацию СМИ.

Принцесса Латифа

Напомним, в середине февраля BBC Panorama выпустили видео, в которое включили фрагменты рассказов принцессы Латифы – дочери эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда, репутация которого очень неоднозначна. В 2018 году принцесса попыталась сбежать от “отца-тирана”, но ей это не удалось. В качестве направления для побега Латифа выбрала Индию, предварительно записав 40-минутное видеообращение, впоследствии опубликованное на YouTube-канале FreeLatifa (Свобода Латифе). В ролике Латифа объясняет причины своего решения, заявляя, что для ее отца всегда была важна лишь его собственная репутация и для поддержания ее в идеальном состоянии он не остановится ни перед чем – в том числе перед убийством кого бы то ни было. По приказу отца Латифу держали в заточении и пытали. Если, продолжает Латифа, это видео будет когда-либо опубликовано, значит у нее ничего не получилось и она “или мертва, или в очень-очень-очень большой беде”.

С тех пор, по ее словам, она была заперта на одной из вилл на территории дворца Мохаммеда без права выходить, гулять, общаться с кем-либо, разговаривать по телефону и получать медицинскую помощь. Некоторое время назад телефон, который друзьям Латифы удалось ей тайно передать, перестал отвечать, поэтому эти записи было решено предать огласке и заставить монаршую семью Дубая рассказать правду о Латифе. Однако семья Латифы поспешила заверить, что с ней в порядке.

Эмир Дубая Мохаммед с сыном – наследным принцем Хамданом Принцесса Латифа