 

К лету на PlayStation 5 можно будет устанавливать дополнительный SSD

26.02.2021, 17:44, Новости дня
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Компания Sony распространила заявление о том, что уже до лета текущего года пользователи смогут устанавливать дополнительные SSD на новые игровые консоли. Это связано с тем, что объем контента, предназначенного для запуска на PlayStation 5, постоянно увеличивается.

В результате основной памяти приставки хватает уже не для всех геймеров. Также в компании напомнили, что такие действия вполне вписываются в стандартный сценарий маркетингового продвижения каждого электронного устройства, которое еще некоторое время после выхода на рынок получает дополнительные функции.

До сих пор на консолях пятого поколения можно было использовать дополнительные SSD, чтобы запускать старые игры с PS 4. Напомним, что внутренняя память устройства – это всего лишь 667 свободных Гб.



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