 

Новый игровой смартфон Nubia Red Magic 6 получит систему активного охлаждения

26.02.2021, 17:44, Новости дня
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В марте ожидается появление на рынке новой версии игрового смартфона Nubia Red Magic 6. Разработчик обещает установить в нем топовую начинку. Также появятся дополнительные фишки, соответствующие классу устройства.

Среди них будет новая активная система охлаждения гаджета, обещает производитель. Там будет установлен кулер, который, в частности, защитит от перегрева во время игр и быстрого процесса зарядки. Наверняка понравится пользователям и качественное изображение на экране, где частота обновления картинки будет увеличена до 165 Гц.

Система построена на однокристальном чипе Snapdragon 888. Емкость аккумулятора не очень велика – всего 4500 мАч. Однако быстрая зарядка на 120 Вт решит проблему для тех, кто использует смартфон в интенсивном режиме.



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