 

Маркарова рассчитывает в США на поддержку американских украинцев

26.02.2021, 17:40, Новости дня
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Соединенные штаты – не только стратегический партнер Украины, но и страна с которой “мы связаны общими ценностями”. Об этом в комментарии “Голосу Америки” заявила новый посол Украины в США Оксана Маркарова.

“У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС – это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы”, – сказала Маркарова.   

Она подчеркнула на важности поддержки Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе США. Это ускорит положительную трансформацию Украины, отметила посол.

“У меня, как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересным и результативным, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле”, – добавила Маркарова.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову послом Украины в США. Соответствующий указ №75/2021 был опубликован на сайте главы государства. Другим указом №74/2021 Зеленский уволил с этой должности Владимира Ельченко (он занимал ее с 2019 года). 

Маркарова получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.

В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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