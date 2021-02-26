Почему украинцам стоит привиться от коронавируса? Поясняют известные врачи

26.02.2021, 17:40, Новости дня

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За прошедшие дни привились все доктора нашего отделения, санитарки, медсестры, доктора из других отделений. Все они себя хорошо чувствуют, побочных реакций нет

Иван Тельнов, врач-пульмонолог Черниговской областной больницы:

– У меня двое детей-школьников, они привиты по календарю. Это абсолютно нормально – защищать себя и свою семью от вирусов. Это вопрос жизни. Считаю, всем стоит пройти вакцинацию от коронавируса, потому что других способов остановить пандемию пока не существует.

Я совсем не колебался и привился одним из первых 24 февраля. До этого я не болел, хотя моя семья переболела и я работаю в ковидном отделении. Но анализы показали, что антител к коронавирусу у меня нет.

Тельнов: Не думаю, что с Covishield могут быть какие-то проблемы. Фото: Іван Тельнов / Facebook

Процедура ничем не отличается от вакцинации от других инфекций. После нее чувствую себя абсолютно нормально, как и до вакцинации. Моя супруга работает в больнице и тоже сделала прививку. С ней все хорошо. За прошедшие дни привились все доктора нашего отделения (хотя многие из них уже переболели), санитарки, медсестры, доктора из других отделений. Все себя хорошо чувствуют, побочных реакций нет, никто не жалуется. Немного побаливает плечо, но такое наблюдается после любой прививки.

В моем окружении сторонники вакцинации и оппоненты разделены примерно поровну. Понимаю, что на сегодня все вакцины от коронавируса недостаточно изучены. Но времени на тщательные исследования нет. Наблюдать, как переполняются больницы, как умирают люди, – не вариант. Следует использовать любой шанс, чтобы избежать болезни.

Среди моих коллег нет тех, кто наотрез отказывается прививаться. Некоторые еще сомневаются, потому что идут споры по поводу эффективности вакцины, есть информация, что перенесшим COVID-19 нужно полгода подождать. Есть и предубеждение к конкретной вакцине. Но этот завод в Индии производит чуть ли не половину всех вакцин в мире, которыми уже много лет прививают людей. Не думаю, что с Covishield могут быть какие-то проблемы.

Однозначно лучше вакцинироваться, чем играть в русскую рулетку и надеяться, что ты попадешь в процент тех, кто легко переносит болезнь

Елена Костюк, неонатолог, педиатр:

– Я сама обязательно сделаю прививку, когда подойдет мое время, и вакциной, которая будет доступна на тот момент в стране. Почему? Потому что никогда не знаю, с какой болезнью ко мне приходит человек. Это прежде всего моя защита, а также защита пациентов, которые могут от меня получить заболевание, ведь я не знаю, переболела я или нет. У меня не было явных симптомов, я не делала исследований.

Другая сторона вопроса – социальная. Вакцинация во всем мире добровольная. Но если мы захотим путешествовать, нам однозначно понадобится прививка. Я человек мобильный и не собираюсь сидеть неделями на изоляции и делать тесты.

Костюк: Тяжелых осложнений в мире после вакцинации на сегодня не зафиксировано. Фото: Olena Kostiuk / Facebook

Сейчас много разговоров о безопасности вакцин. Хочу обратить внимание на тот факт, что мы позже всех начинаем вакцинацию, и в этом есть большой плюс, ведь мы уже видим, как это происходит в других странах и насколько это безопасно. Мы видим реакцию общества и последствия. Более того, пока мы подойдем к массовой вакцинации всех слоев населения, мы уже будем знать, насколько долго работает вакцина, сколько доз нужно вводить и так далее.

Однозначно лучше вакцинироваться, чем играть в русскую рулетку и надеяться, что ты попадешь в процент тех, кто легко переносит болезнь. Никто свою иммунную систему досконально не знает. Как врач я вижу тенденцию, что даже люди, которые ранее ничем особенно не болели, не входили в группы риска, вели здоровый образ жизни и занимались спортом, очень тяжело переносят болезнь. А последствия постковидного синдрома настолько тяжелые и непредсказуемые, что никто не может сказать, чем все закончится. Поэтому любая вакцина лучше ее отсутствия.

Что касается вакцин, вскоре точно прибудет Pfizer/BioNTech. Сейчас в доступе дженерик Covishield от Oxford/AstraZeneca. Я хорошо отношусь к дженерикам. Это препараты, которые производятся на основе тех же составляющих частей, что есть в брендовых препаратах. Есть две страны, которые являются лидерами производства дженериков, – Бразилия и Индия. Весь мир пользуется их препаратами.

Украинцы постоянно думают, что нам подсовывают что-то плохое. Это проявление комплекса неполноценности. Китайская CoronaVac – хорошая вакцина. Я знакома с продукцией компании Sinovac Biotech, знаю, какая у них система контроля качества. Это абсолютно достойная вакцина. Пока вакцинация бесплатная, надо этим воспользоваться.

Однозначно все группы риска нужно привить. Есть категории людей, которым вакцинация не проводится по медицинским показаниям, также не делают прививки беременным и детям до 16 лет.

Однако мировая практика и рекомендации ВОЗ по вакцинации утверждают: если риск заболевания и смерти от него превышает потенциальный риск вакцинации, то прививку делать все равно надо. Например, если в стране эпидемия желтой лихорадки и человек имеет какие-то противопоказания к вакцинации, то лучше привиться, чем умереть от желтой лихорадки. Аналогичная ситуация с коронавирусом.

Вижу много отказов от вакцинации, в том числе среди медработников. Понимаю: каждый имеет свои мысли, страхи. У меня много данных о вакцинации в США, потому что я там была, и мои американские коллеги уже привились, мы на постоянной телефонной связи. В Штатах прививают всех, и тех, кто уже переболел, тоже. Хочу подчеркнуть, что ни один привитый человек не умер. Случаи смерти, о которых пишут, не разобравшись в ситуации, – это люди, которые имели причины, не связанные с иммунизацией. Тяжелых осложнений в мире после вакцинации на сегодня не зафиксировано.

Каждый должен вникнуть в тему, выбрать источники информации, которым доверяет. Время подумать, еще есть

Андрей Волянский, врач-иммунолог, доктор медицинских наук:

– Сейчас я прививаться не буду, потому что недавно переболел. Но сделаю прививку, когда появятся вакцины против новых вариантов коронавируса. Думаю, это будет совсем скоро, возможно, даже в этом сезоне. Не исключаю, что осенью уже может стать вопрос о сезонной вакцинации не только против гриппа, но и против коронавируса.

Я не знаю, что будет доступно на тот момент. Но если бы я выбирал, то предпочел бы китайскую CoronaVac (это инактивированная вакцина) или американскую Novavax (рекомбинантная). Я считаю их самыми безопасными, потому что это классические типы вакцин, которые давно производятся, а их побочные эффекты хорошо изучены.

Волянский: вакцинироваться или нет? Решение каждый принимает для себя сам. Фото: likarni.com

Стоит ли вакцинироваться? Для людей, которые рискуют умереть или тяжело перенести заболевание, вакцинация, безусловно, нужна. В первую очередь это пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Им нужно привиться сейчас, чтобы защитить себя от заражения, тяжелого течения и летального исхода.

Не прививают детей, беременных женщин, а также людей, у которых есть медицинские противопоказания.

Для всех остальных вакцинация должна быть добровольной. Для молодых людей риск умереть от коронавируса почти такой же, как и риск умереть от гриппа, – 0,1%. Надо вакцинироваться или нет? Решение каждый принимает для себя сам. Одни люди каждый год делают прививки от гриппа, а кто-то никогда не делает. Все индивидуально.

Людям, которые переболели, необязательно сейчас вакцинироваться. У них есть защита. Она может быть активной до одного-двух лет.

У каждого человека свои аргументы. Но я предполагаю, что часть украинцев, особенно те, кто переболел, будут отказываться от вакцинации. Много людей в принципе не собираются вакцинироваться. Также есть большое количество людей, которые считают эту инфекцию не опасной для себя. И будет еще одна категория отказавшихся – люди, которые не доверяют данной конкретной вакцине. Я думаю, что около 50% привьются, остальные будут отказываться. В том числе и среди врачей. Сейчас много противоречивых сведений, и человеку сложно принять решение. Но каждый должен вникнуть в тему, выбрать источники информации, которым доверяет. Время подумать, изучить информацию еще есть.

Уже стремительно растет количество случаев госпитализации, и через две недели будет довольно горячо, мы почувствуем это. Ноябрь нам еще покажется цветочками

Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования:

– Решение принял: сделаю прививку и себе, и своим родителям. Я мог попасть в первую волну вакцинации, но, поскольку работаю на кафедре и не являюсь работником больницы, буду прививаться несколько позднее.

Для себя я бы не выбирал вакцину, а взял то, что есть под рукой. У меня нет предубеждения по отношению к китайской вакцине или индийской. Но я понимаю, что страна происхождения вакцины для многих людей может быть весомым аргументом. В обществе есть определенное доверие к европейскому производителю, а если это еще и немецкий продукт, он точно хороший, потому что немцы плохого не сделают. Аналогично с американским. Все, сделанное в США, – надежное. Это на уровне убеждений.

Вакцинироваться стоит. По этому поводу сомнений нет. Это то же самое, что отвечать на вопрос: стоит или нет придерживаться правил дорожного движения? Правила написаны кровью и позволяют сохранить много жизней. Так и тут. Мы знаем, что COVID-19 – опасная болезнь, которая забирает жизнь. Думаю, уже в семье каждого украинца есть примеры тяжелого течения или смерти. Исследования показывают, что значительно уменьшается риск заболеть и иметь тяжелое течение болезни после вакцинации. Ремни безопасности не предупреждают аварии, но они снижают риск смерти в случае автокатастрофы на 85%. Так и с прививками от вирусных инфекций.

Вакцинация снижает риск попасть в больницу. Таким образом мы оставляем людей на рабочих местах, в том числе врачей. И тогда пациенты смогут спокойно прийти к пульмонологу, кардиологу, хирургу, гинекологу, другому специалисту в случае потребности.

Есть люди, которых мы не можем защитить путем вакцинации. Говорить, что им не нужна прививка, некорректно. Не делают прививку онкобольным, принимающим химиотерапию, людям с серьезными заболеваниями, которые принимают иммуносупрессивную терапию и так далее. Также пока не разрешена вакцинация беременных женщин. Но мы можем защитить их, создав иммунную прослойку за счет вакцинированных людей.

Лапий: Мы хотим, чтобы повторных случаев заболевания было меньше. Особенно среди врачей. Фото: Федір Лапій / Facebook

Сейчас социологические исследования показывают, что у нас менее 50% желающих привиться. Количество отказов будет колебаться по ряду факторов.

Многие украинцы считают: если они переболели, то они защищены, и ведут себя беспечно, не придерживаются мер защиты, снимают маски и так далее. Знаете, это как перебежать дорогу на красный свет и радоваться, что тебя не сбила машина. Но чем больше человек нарушает правила, тем выше его шансы попасть под автомобиль. То же касается и вакцинации. До людей еще не дошло, что есть случаи повторного заражения.

Есть рекомендации национального экспертного совета по вопросам иммунопрофилактики, которые были еще раз пересмотрены и одобрены в присутствии министра здравоохранения Максима Степанова и инфекциониста Ольги Голубовской. Записано, что рекомендуется не отменить, а отложить вакцинацию на шесть месяцев людям, перенесшим COVID-19. Мы хотим, чтобы повторных случаев заболевания было меньше. Особенно среди врачей.

Популяризации вакцинации будет способствовать быстрый рост заболеваемости. Уже стремительно растет количество случаев госпитализации, и через две недели будет довольно горячо, мы почувствуем это. Ноябрь нам покажется цветочками. Поэтому разворачиваются дополнительные места и мобильные госпитали.

Играет большую роль пример других людей. Многие врачи смотрят, как прививаются их коллеги, расспрашивают. Это поможет им в принятии личного решения. Опыт показывает, что на вторую вакцинацию приходится меньше неблагоприятных ощущений. В том числе по психологическим причинам.

Что может помешать кампании вакцинации и уменьшить число желающих? Понятно, что рано или поздно и у нас будут случаи, когда вакцинация по времени совпадет со случаями смерти пациентов, как это есть в других странах. Например, в Норвегии привили практически 100% постояльцев домов для пожилых. Поскольку это места, по сути, паллиативной помощи, там умирает 40–45 человек в день. Среди умерших оказались и те, кто был вакцинирован, что неудивительно. Вопрос лишь в том, насколько к этому готово общество. Можно ожидать, что первое такое совпадение станет топовым событием в украинском информационном поле. Никто не будет думать про какие-то морально-этические аспекты. Это может не только остановить прививочную кампанию, но и полностью разрушить доверие к вакцинации.

Следует больше полагаться на медицинских работников, которые должны быть основным источником для политиков, чиновников, руководителей городских и районных администраций. А мы видим, что это звено у нас очень слабое. За примерами далеко ходить не нужно. Послушайте, что говорят политики в студиях телеканалов. Им же кто-то это в уши вкладывает. Я видел интервью мэра Бердянска. Он сказал, что посоветовался со специалистами и решил, что не будет экспериментировать и прививаться, так как переболел. Такие некорректные заявления человека, занимающего должность, будут иметь влияние на решение других людей.

Отказываться от вакцинации только потому, что уже переболел, не совсем разумно, ведь может появиться тот вариант вируса, к которому иммунитета нет

Владимир Широбоков, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии и вирусологии Национального медицинского университета имени Александра Богомольца:

– Я сторонник вакцинации как таковой, не только против коронавируса. Во всем мире распространена антивакцинальная позиция, что бросает нас в средневековье. Отказ от прививок – катастрофа для человечества. Особенно в условиях, когда у нас нет никаких специфических препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Она очень коварная, непредсказуемая и мало изученная. Единственный способ защиты – вакцинация. Промедление вакцинального процесса в стране я считаю очень опасным.

Широбоков: У одних людей антитела к коронавирусу сохраняются дольше, а другие болеют и два, и три раза. Фото: day.kyiv.ua

Я по возрасту попадаю в первую волну и планирую привиться той вакциной, которая будет в наличии. Будет индийская – привьюсь индийской, будет американская – привьюсь американской. Не задумываясь.

Вакцины могут быть разные по типу. Они все действенные и способны нейтрализовать вирус. Не важно, кто производитель. Главное, чтобы они были сертифицированы и признаны Всемирной организацией здравоохранения.

Процесс должен проходить немедленно. Для меня яркий пример Израиль, который уже привил большинство населения и получил отменный результат – подавление распространения инфекции достигло 90%.

У нас, по социологическим данным, 50% не планируют прививать. Да и вакцин в широком доступе пока нет. 500 тыс. доз для 40 млн населения – это очень мало.

Не стоит недооценивать вирус. Это, скажем так, существо, которое хочет приспособиться к окружающей среде и жить. Поэтому для всех вирусов характерна мутация. А у коронавируса есть для этого особые приспособления, он будет рождать все новые варианты и придется модифицировать вакцины. Компания Moderna уже изменила свою вакцину с учетом появления южноафриканского штамма. Будут и другие “мутанты”.

Не исключено, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной, потому что иммунитет вырабатывается не полный. И уже через три-четыре месяца становится возможным повторное заражение. У одних людей антитела сохраняются дольше, а другие болеют и два, и три раза. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Отказываться от вакцинации только потому, что уже переболел, не совсем разумно, ведь может появиться тот вариант вируса, к которому иммунитета нет. Вирус может находить ниши в иммунном организме и продолжать размножаться. Есть данные, что перенесшие COVID-19 могут носить и распространять вирус. Поэтому они должны продолжать соблюдать меры предосторожности и думать о прививке. Это одна из причин, почему ВОЗ рекомендует вакцинировать всех.

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