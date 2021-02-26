“Фиолетовый оттенок кожи, настораживающая возня неонатолога. Скрываю рев”. Джеджула рассказал о партнерских родах с женой

26.02.2021, 17:40, Новости дня

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Украинский ведущий Андрей Джеджула, который 25 февраля во второй раз стал отцом, присутствовал на родах жены. О пережитых эмоциях он рассказал 26 февраля в Instagram.

По словам ведущего, воды у его жены Юлии Леус отошли ночью, а утром начались схватки.

“В 06.48, немного запутавшись на выходе пуповиной, Адель не без помощи акушеров появляется на свет из обессиленного тела своей матери! Фиолетовый оттенок кожи, быстрая и настораживающая возня неонатолога… Пару секунд скрываю рев белуги! Потом ревет малышка, большим папиным ртом, я успокаиваюсь – моя копия”, – написал Джеджула.

Ведущий заявил, что чувствует себя счастливым папочкой.

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Публикация от Андреи * Джеджула (@djedjula)

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц.

30 августа 2020 года Леус заявила о беременности. В октябре пара сообщила, что у них родится дочь.25 февраля 2021 года ведущий сообщил, что стал отцом. Аделина – первый общий ребенок Джеджулы и Леус.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008). У Леус есть взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.

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