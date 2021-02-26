Тихановская: У меня все время чувство вины

26.02.2021, 17:40, Новости дня

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Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявила, что постоянно испытает чувство вины.

“Я всегда с собой борюсь, когда мне хочется над шуткой посмеяться или сказать что-то смешное. Потому что все время себя одергиваю: “Ну как ты можешь? Там люди [страдают]”. Поэтому не думайте, что я всегда такая хмурая и серьезная. Но во мне все время сидят сомнения. Я не могу пойти куда-то расслабиться. Сейчас локдаун. Все время чувство вины… Я понимаю, что я не должна так делать, не должна так чувствовать себя. Но что с этим сделаешь? “Ты сейчас в безопасности. Да, на тебе огромная ответственность, ты несешь ее. Но людям там гораздо хуже”. Там семьи, которые остались без отцов. Там дети, у которых и мать, и отец в тюрьме. Есть и такие случаи. Раненые, убитые…”, – сказала Тихановская.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой”, и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

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