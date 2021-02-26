“Твое коррумпированное логово х…во закончит”. Лерос спросил у Зеленского, почему за ним следила СБУ

26.02.2021, 17:40, Новости дня

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Исключенный из парламентской фракции “Слуга народа” внефракционный нардеп Гео Лерос считает, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины. У себя в Facebook 26 февраля он опубликовал фотографии документов якобы одного из них.

“[Президент Украины] Владимир Зеленский, может расскажешь почему за мной следит бригада СБУшников? Ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в 95-й квартал за железным занавесом? Задержан один из “чекистов”, ждем с адвокатом на оперативную группу, фиксируем и открываем уголовное дело. Твое коррумпированное логово х…во закончит”, – отметил он.

Нардеп пообещал предоставить подробности позже.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3746759068694528

Лерос опубликовал копию удостоверения подполковника СБУ на имя Евгения Золотова, которое якобы имел при себе человек, следивший за ним. Удостоверение недействительно, его срок завершился 31 декабря 2014 года. Кроме этого, Лерос обнародовал также фото водительских прав на имя Золотова, выданное “Ялтийським МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым”. Данное ведомство отсутствует в поисковике Google.

Лерос выложил якобы отчет со слежкой за ним. В нем говорится, во сколько и куда Лерос ездил, что делал и опубликовал в соцсетях. К тексту прилагаются фото.

СБУ в комментарии “Украинской правде” заявила, что не имеет отношения к группе людей, которые якобы следили за Леросом. Там отметили, что Евгений Золотов, удостоверение которого имел при себе человек, был уволен из рядов спецслужбы в 2014 году. Прибывшие на вызов полицейские сообщили, что Золотов не смог объяснить, для чего фотографировал и снимал на видео Лероса, пишет издание.

Фракция “Слуга народа” исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как в сентябре прошлого года депутат упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Андрея Ермака назвал “агентом ГРУ Российской Федерации”. Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку “выполнять всю грязную коррупционную работу”.

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и глава киевской городской организации “Слуга народа” Николай Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что “эти пленки даже на фейк не тянут”.

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.

Ермак и Тищенко подали иск к Леросу по “защите чести и достоинства и деловой репутации”.

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