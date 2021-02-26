Житель Екатеринбурга месяц жил с трупом в шкафу

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26.02.2021, 17:36, Разное
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Житель Екатеринбурга почти месяц жил с трупом, который находился в шкафу. Суд вынес приговор мужчине за убийство. Теперь 46-летней злоумышленник проведет в колонии 11 лет.
В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что минувшей осенью подозреваемый начал арендовать комнату в квартире у своего знакомого 1969 года рождения. Два месяца назад между мужчинами в процессе употребления спиртного произошла ссора из-за кражи денежных средств. В ходе ссоры злоумышленник избил хозяина жилплощади. После этого житель отправился к себе в комнату, утром пошел на работу, а, вернувшись, обнаружил, что знакомый не подает никаких признаков жизни.

Мужчина обернул тело владельца недвижимости в покрывало и спрятал в шкаф. Практически месяц он жил рядом с трупом. Тревогу забила семья погибшего, сообщившие о пропаже мужчины в полицию. Когда правоохранители вскрыли дверь, арендатора там уже не было. Его личность полицейские установили по оставленным отпечаткам пальцев.

Источник: eanews.ru



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