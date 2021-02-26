Новинка от Xiaomi: Самый дешёвый сгибающийся смартфон выйдет уже в марте

26.02.2021, 17:36, Разное

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В марте компания Xiaomi намерена выпустить интересную новинку, сгибающийся смартфон. При этом устройство будет самым дешевым в данной категории аппаратов.

В сегменте смартфонов со сгибающимися корпусами вскоре появится новый игрок. Корпорация Xiaomi заявляет о грядущем выпуске подобного устройства. При этом его ценник обещает быть невысоким, более того, это будет самый доступный по стоимости подобный аппарат.

На данный момент пионер от Xiaomi в данной категории смартфонов прошел все стадии регистрации и получил сертификат от национального Минпромышленности и информационных технологий. Официальная презентация гаджета ожидается уже в марте текущего года.

Конструкция складного корпуса девайса выполнена по аналогии с Galaxy Z Fold2 от Samsung. Он так же складывается внутрь, однако на экране отсутствует вырез для фронтальной камеры. В разложенном состоянии диагональ дисплея при этом составит 8,03 дюйма, тогда как внешняя OLED-панель в устройстве 6, 38-дюймовая.

Эксперты рынка мобильных технологий уже предвещают огромный успех аппарату при условии его правильного маретинга. Первый «умный телефон» Xiaomi со складным дисплеем будет наиболее дешёвым в данной группе аппаратов. Его выход также поспособствует скорейшему внедрению подобной технологии в группе более доступных мобильных устройств, сделав ее более популярной.

Источник: www.ixbt.com