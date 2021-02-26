«Семья староверов»: Нагиев показал забавное селфи с Бондарчуком

26.02.2021, 17:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Нагиев показал поклонникам забавное селфи, которое он сделал с режиссером Федором Бондарчуком. Актер сопроводил фотографию смешным текстом, а подписчики в очередной раз отметили его отменное чувство юмора.

Артист и режиссер позировали во время совместной работы на съемочной площадке. Дмитрий Нагиев назвал себя и коллегу «семьей староверов», добавив известное высказывание про «счастье любит тишину». По словам звезды сериала «Кухня», перед поклонниками «приятные мужчины, у которых и климакс отсрочен, и талант отточен». Он отметил, что показывает только их «верхние части, так как над нижними ведутся работы». Лысые знаменитости привели в восторг фолловеров. Их засыпали комментариями, а публикация Дмитрия Нагиева уже набрала более 230 тысяч «лайков».

В комментариях поклонники отметили, что звездам не хватает только Гоши Куценко для компании. Их назвали «брутальными мужчинами» и уточнили, гарантирует ли такая прическа «отсрочку климакса».