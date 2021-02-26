Видео: Байден бомбит Сирию

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26.02.2021, 17:32, Новости дня
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ВВС США нанесли удар по территории Сирии, целя в инфраструктурные объекты проиранского шиитского ополчения. В результате этих действий погибли как минимум 17 человек. При этом представителей России, чьи военные находятся в Сирии законно и на основании договора с правительством страны, уведомили о начале операции всего за пять минут до ее начала. О чем этого говорит?

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Иран
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Ближний Восток
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Джо Байден
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