Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси

26.02.2021, 17:32, Новости дня

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), АО «Генериум» и РУП «Белмедпрепараты» анонсировали запуск первой серии вакцины против коронавируса «Спутник V» в Беларуси. Полномасштабное производство российского препарата может начаться в конце марта – начале апреля 2021 года.

На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи – Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины, ее будут выпускать в промышленных масштабах. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса, сообщает пресс-служба РФПИ.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, между нашими странами есть договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Беларуси, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины, которое может начаться в конце марта – начале апреля 2021 года.

«РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны. Республика Беларусь стала первой зарубежной страной, которая начала клинические исследования «Спутник V», зарегистрировала препарат и начала вакцинацию. Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Для налаживания производства РФПИ передал технологию выпуска вакцины и оказал всестороннюю полную поддержку партнерам в Беларуси, которым были переданы документация и необходимый биологический материал для производства вакцины. РФПИ также оказал помощь в выборе оборудования и закупке необходимого сырья и расходных материалов.

Беларусь стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря 2020 года. Так же на территории Беларуси в октябре 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования «Спутник V». Вакцинация добровольцев осуществлялась в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров. Поставка первой партии и старт вакцинации препаратом «Спутник V» в Беларуси состоялись 29 декабря 2020 года.

Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.

Напомним, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», она зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек. Вакцина «Спутник V» одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС. Цена «Спутник V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира.