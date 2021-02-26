Тринадцать польских аквалангистов пострадали при попытке демонтажа «Северного потока-2»

26.02.2021, 17:31, Разное

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В Балтийском море в связи с неисправностью оборудования пострадала состоящая из 40 человек группа польских водолазов, 13 из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, они занимались демонтажем одной из труб газопровода «Северный поток-2», хотя сами аквалангисты открещиваются от этой версии и заявляют, что участвовали в морской экспедиции по изучению сезонных миграций кильки.

МИД Польши уже отправило дипломатическую ноту РФ в связи со случившимся.

«Наставили тут подводных ловушек, чтобы всю рыбу нам поубивать и водолазов покалечить», — посетовал на произошедшее посол Польши в РФ. — «Может, нам тоже у вас весь янтарь под Калининградом распугать?»

Примечательно, что в Варшаве аквалангисты были встречены героически. Власти города уже рассматривают вариант установки им памятника за проявленную храбрость.

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