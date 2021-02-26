Интерферонотерапия COVID-19 у детей: теория и практика

26.02.2021, 17:20, Разное

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Галина Петровна, расскажите, с какими сложностями столкнулись практикующие врачи во время пандемии.

Галина Мартынова: Коронавирусы – это большое семейство вирусов, способных поражать человека и некоторых живот- ных, они известны нам с 60-х годов прошлого сто- летия. До 2002 года коронавирусы рассматрива- лись в качестве агентов, вызывающих нетяжелые заболевания верхних дыхательных путей. Однако в 2002 году был открыт высокопатогенный штамм SARS-CoV, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии, а через 10 лет – MERS-CoV. Поэтому появление еще одного представителя альфакоронавирусов SARS-CoV-2 в декабре 2019 года в городе Ухани (КНР) поначалу не вызвало особых опасений. Но сегодня уже совершенно ясно, что COVID-19 – это совершенно новая инфекция, охватившая весь мир и поставившая перед медицинскими работниками целый ряд задач диагностического и лечебного плана. Особенно большие трудности при оказании медицинской помощи пациентам имели место в начале пандемии, когда масштабы распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19 стали очевидны. Терапия назначалась, по сути, off-label ввиду отсутствия достоверных доказательств эффективности и безопасности тех или иных лекарственных препаратов, назначаемых пациентам. Но уже сегодня накоплено достаточное количество сведений об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении этого заболевания, проведен ряд клинических исследований, подтвердивших эффективность и безопасность целого ряда препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19 у взрослых и детей.

Есть мнение, что дети практически не болеют COVID-19. Насколько они подвержены инфекции?

Галина Мартынова: Дети восприимчивы к SARS-CoV-2: согласно статистике, они составляют от 5 до 7% в структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией. Однако по сравнению со взрослыми у детей COVID-19 протекает в более легкой форме. Лишь 10% инфицированных детей нуждаются в госпитализации, и только у 1% развиваются тяжелые формы заболевания. В большинстве случаев новая коронавирусная инфекция COVID-19 у детей протекает как легкая форма острой респираторной инфекции, но в то же время, несмотря на отсутствие выраженных симптомов интоксикации, физикальных и аускультативных изменений в легких, у 20–50% детей развивается пневмония (по данным компьютерной томографии органов грудной клетки). Примечательно, что наряду с новой коронавирусной инфекцией сегодня регистрируется традиционное сезонное повышение заболеваемости, вызванной другими респираторными вирусами: риновирусами, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом, вирусом гриппа и парагриппа. Но сезонный подъем ОРВИ в современных условиях, конечно, необычен: он протекает на фоне продолжающейся пандемии, когда ввиду большого сходства клинических проявлений определить, какой вирус (или вирусы) явился причиной заболевания, очень сложно, особенно в амбулаторных условиях. Вот почему рациональный подход к терапии новой коронавирусной инфекции у детей, по мнению специалистов, проводится согласно основным принципам лечения острых респираторных вирусных инфекций. При этом следует учитывать, что респираторные вирусы, в том числе и коронавирус, способны мутировать, изменять свою антигенную структуру, вырабатывать резистентность к ряду препаратов прямого противовирусного действия. Возьмем в качестве примера вирус гриппа, в отношении которого были созданы мощные противовирусные препараты, имеющие убедительную доказательную базу. В то же время на сегодняшний день более 40% штаммов вирусов гриппа нечувствительны к «Римантадину» и другим препаратам амантадина. Имеются данные о появлении штаммов вируса гриппа, резистентных к препаратам первой линии – ингибиторам нейраминидазы, в частности «Осельтамивиру». И это касается только гриппа. Но ведь нельзя исключить возможность сочетанного поражения респираторного тракта, когда причиной заболевания являются сразу несколько вирусов, что, конечно, в значительной степени затрудняет выбор противовирусной терапии. В связи с этим при лечении респираторных вирусных инфекций возникла необходимость применения препаратов, действующих не на конкретные белки вируса, а на иммунные механизмы противовирусной защиты. В этой ситуации препаратами выбора при лечении ОРВИ различной этиологии, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19, являются препараты рекомбинантного интерферона.

Некоторые специалисты считают, что организму достаточно эндогенного интерферона. Насколько это мнение обоснованно?

Галина Мартынова: К сожалению, это не совсем так. Конечно, вирусы являются мощными стимуляторами выработки эндогенного интерферона, которая не зависит от таксономических свойств возбудителя и будет продолжаться весь период его репликации. С момента контакта возбудителя с эпителием слизистых оболочек респираторного тракта начинается активная индукция эндогенного (внутреннего) интерферона. Однако это не значит, что его концентрация достаточна для надежной защиты от инфекции, в том числе и новой коронавирусной инфекции. У детей раннего возраста, особенно у новорожденных, при инфекционно-воспалительных заболеваниях снижается способность организма к продукции интерферона альфа и гамма, что снижает эффективность защитных сил организма, в том числе и местного иммунитета. Более того, результаты экспериментальных и клинических исследований наших европейских коллег свидетельствуют, что SARS-CoV-2, в отличие от других респираторных вирусов, подавляет синтез собственного интерферона в организме. При ослаблении иммунитета вирусы ускользают от иммунных механизмов, болезнь затягивается, развиваются осложнения, которые могут стать причиной даже неблагоприятного исхода. В связи с вышесказанным, логичным в данной ситуации является использование в педиатрической практике препаратов рекомбинантного интерферона, противовирусная, иммуномодулирующая и антиоксидантная активность которых продемонстрирована в многочисленных клинических исследованиях. Препараты рекомбинантного интерферона-α-2b проявляют эффект при инфекциях различной этиологии (вирусной и бактериальной) и локализации (заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта, нервной и мочевыделительной системы, врожденные инфекции). Немаловажно, что препараты интерферона могут применяться у пациентов совершенно разных возрастных категорий: у детей, в том числе новорожденных, подростков, взрослых, включая беременных женщин и пожилых людей. Поэтому спектр показаний к применению препаратов рекомбинантного интерферона очень велик, без всякого преувеличения. Лидером среди препаратов рекомбинантного интерферона-α-2b, конечно, является ВИФЕРОН®, лечебная и профилактическая эффективность которого доказана в многочисленных исследованиях у пациентов разных возрастных групп с различным состоянием здоровья. Наша клиника также приняла участие в изучении эффективности и безопасности препаратов рекомбинантного интерферона при лечении детей с новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

А почему объектом исследований стал именно ВИФЕРОН®?

Галина Мартынова: Прежде всего потому, что ВИФЕРОН® имеет удобные для детской практики формы выпуска – свечи (действуют системно, то есть на весь организм в целом), а также гель и мазь (действуют местно, в очаге поражения). При местном применении интерферон препятствует фиксации и размножению вирусов в месте их внедрения, таким образом создает препятствие для них: вирус не может проникнуть в клетку, ему негде размножаться. Поэтому местные гелевые или мазевые формы могут с успехом использоваться не только с целью лечения, но и для эффективной профилактики. Назначение рекомбинантного интерферона-α-2b с момента появления самых первых симптомов заболевания подавляет репликацию вирусов. Неудивительно, что не только в России, но и в Европе в настоящее время идет активное изучение применения препаратов рекомбинантного интерферона при лечении и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Расскажите подробнее об исследовании, в котором вы участвовали. Исследование проводилось в трех научно-исследовательских центрах, в которых были развернуты госпитали для лечения детей с COVID-19: в Москве, Красноярске и Казани. Целью исследования явилось изучение эффективности интерферона-α-2b в высоких дозах. Ведь SARS-CoV-2 блокирует выработку эндогенного интерферона, и поэтому целесообразно вводить именно высокие дозы рекомбинантного интерферона-α-2b. В исследовании участвовали 140 детей в возрасте от 1 года до 17 лет, которые были разделены на две возрастные группы. Первая – дети с 1 года до 7 лет, получавшие в качестве этиотропной противовирусной терапии рекомбинантный интерферон-α-2b (ВИФЕРОН®) в форме ректальных суппозиториев в дозировке 1 000 000 МЕ 2 раза в сутки в комбинации с ВИФЕРОН® Гель 5–6 раз в сутки местно (на слизистую оболочку носа). Вторая группа – дети от 8 до 17 лет, получали ректальные суппозитории ВИФЕРОН® 3 000 000 МЕ 2 раза в день в комбинации с ВИФЕРОН® Гель местно 5–6 раз в день. Контрольную группу составили 70 детей, получавших в качестве противирусной терапии препарат с прямым противовирусным действием «Умифеновир» в терапевтической дозировке в соответствии с возрастом ребенка. Клиническая эффективность оценивалась по уменьшению выраженности клинических симптомов заболевания: купированию лихорадки, кашля, заложенности носа, ринореи, боли в животе, восстановлению слизистых оболочек глаз, нормализации обоняния, вкуса. В ходе исследования изучались динамика выделения коронавируса, уровень антител класса IgM и IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке крови, позволяющие оценить скорость формирования иммунного ответа.

Мы можем уже говорить о результатах работы?

Галина Мартынова: Да, исследование практически закончено, и его результаты показали положительную динамику на фоне терапии у пациентов основной и контрольной групп. В то же время необходимо отметить, что у пациентов основной группы, получающих комбинированную терапию препаратами рекомбинантного интерферона-α-2b (ВИФЕРОН® Суппозитории ректальные и Гель), купирование клинических симптомов заболевания происходило достоверно быстрее по сравнению с детьми группы сравнения. У детей основной группы достоверно быстрее в сыворотке крови появлялись антитела к SARSCoV-2 (сначала – IgM, а затем – IgG) по сравнению с участниками контрольной группы. Это подтверждает факт, что иммунный ответ к новому коронавирусу на фоне применения рекомбинантного интерферона в высоких дозах в комбинированной схеме формировался быстрее по сравнению с терапией препаратом прямого противовирусного действия. Безусловно, это отражалось и на продолжительности клинических проявлений заболевания, сокращало сроки пребывания детей в стационаре. Хочу отметить, что среди пациентов контрольной группы были дети (как правило, подростки с поражением нижних дыхательных путей, пневмонией), у которых на 8–9-й день с момента назначения противовирусной терапии «Умифеновиром» сохранялись клинические проявления болезни, в контрольных мазках из носоглотки продолжалось выделение SARS-CoV-2. Назначение больным второго курса противовирусной терапии препаратами рекомбинантного интерферона-α-2b (ректальные суппозитории и гель) приводило не только к купированию клинических симптомов COVID-19, но и к санации организма от вируса, уже на 5–7-й день вирус в мазках из носоглотки не определялся. То есть на фоне применения препаратов интерферона сокращается период выделения вируса? Да, при применении препарата ВИФЕРОН® быстрее происходила санация организма: в мазках из носоглотки более чем у половины детей уже на 5–7-й день вирус не определялся (методом ПЦР) в отличие от детей контрольной группы. Более того, его использование позволяло сократить период выделения вируса из кала, хотя, согласно литературным данным, выделение вируса с калом происходит более длительное время по сравнению с выделением его со слизистых оболочек носоглотки. Мы проанализировали результаты исследования ПЦР кала на SARS-CoV-2 у детей с новой коронавирусной инфекцией, разделив их на три группы. Первая группа пациентов в качестве противовирусной терапии получала «Умифеновир», вторая – ВИФЕРОН® в стандартных невысоких дозировках и третья – ВИФЕРОН® в высоких дозировках (это были дети, участвовавшие в нашем исследовании). Во время терапии у пациентов трех групп проводилось исследование кала на SARS-CoV-2 методом ПЦР в начале терапии и по ее окончании – на 11–13-й день. Результаты показали, что на фоне применения препарата ВИФЕРОН® достоверно быстрее прекращается выделение вируса с фекалиями по сравнению с детьми, получающими «Умифеновир». Более того, была выявлена зависимость между дозой интерферона и сроком выделения вируса: в группе детей, получающих высокие дозировки препарата ВИФЕРОН®, этот период был меньше, чем у детей на стандартных дозировках. Таким образом, мы говорим не только о клинической эффективности рекомбинантного интерферона-α-2b с антиоксидантами в виде ректальных суппозиториев и геля для наружного применения при лечении новой коронавирусной инфекции, но и в значительной степени о сокращении времени репликации вируса и продолжающегося вирусовыделения. Это очень важно, поскольку выделение вируса в окружающую среду – причина распространения инфекции. Пациент, у которого уже нет клинических симптомов заболевания, может считать себя здоровым, но на самом деле может продолжать выделять вирус в окружающую среду, оставаясь потенциальным источником инфекции.

А можно ли использовать интерфероны для лечения взрослых пациентов?

Галина Мартынова: Да, мы изучали и этот вопрос. В стационаре со многими детьми находятся мамы, которые, как правило, тоже больны коронавирусной инфекцией. Чаще всего в качестве противовирусной терапии им назначался «Умифеновир», однако в ряде случаев, несмотря на проводимую терапию, женщины продолжали выделять вирус в мазках из носоглотки. В таких ситуациях был рекомендован ВИФЕРОН®, который продемонстрировал положительный результат. Данные исследований, клинический опыт подтверждают, что рекомбинантные интерфероны, в частности ВИФЕРОН®, в системной (суппозитории) и местной (гель или мазь) формах целесообразно использовать для лечения острых респираторных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции как у детей, так и у взрослых.

Оригинальная публикация: https://viferon.su/2015/wp-content/uploads/2021/01/VestnikFerona_Sp_2020_2.pdf

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