Мнение: Экологи — враги человечества

26.02.2021, 17:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Зелёные» — особо опасная секта.

Их цель уничтожение цивилизации.

Во французском Лионе, где к власти пришли «зелёные», в школьных меню запретили мясо.

https://tgstat.ru/channel/@tolk_tolk/7977

В ФРГ вводится запрет на строительство домов на одну семью.

https://www.welt.de/finanzen/immobilien/plus225010571/Einfamilienhaeuser-Beliebt-aber-bald-in-Deutschland-verboten.html

Или последователи Греты Тунберг уничтожат человечество.

Или человечество уничтожит последователей Греты Тунберг.

Кстати в 2021 году ООН созывает конференцию на которой будет вынесено решение о запрете употребления продукции животноводства для пищи и других целей.

https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss

В ЦАХАЛе уже запретили свитеры из натуральной шерсти.

https://www.newsru.co.il/israel/15jan2021/vegan303.html

—