Американский сенатор – США должны сосредоточиться на решении проблемы быстрого роста ядерных сил России и Китая

26.02.2021, 16:56, Новости дня

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Действие договора СНВ-III, вступившего в силу 10 лет назад, никак не помешало РФ и Китаю наращивать свой ядерный потенциал, пишет в своей статье для Fox News сенатор Деб Фишер. По её мнению, теперь Вашингтону следует сосредоточиться на решении проблемы быстрого роста ядерных сил Москвы и Пекина.



Reuters

Десять лет назад вступил в силу СНВ-III, договор между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями, напоминает в своей статье для Fox News американский сенатор Деб Фишер. Ранее в этом месяце Госдепартамент объявил о продлении этого соглашения на пять лет, причём произошло это всего за несколько дней до истечения срока его действия.

СМИ поспешили похвалить это решение, а в одной крайне примечательной статье даже говорилось, что президент Байден в первый месяц своего правления в одиночку «избежал возобновления гонки вооружений».

На протяжении последнего десятилетия договор СНВ-III, как отмечает Фишер, был важной частью отношений между Америкой и Россией.

«Но давайте внесём ясность: этот договор сам по себе не защищает нас от всех угроз, с которыми мы сталкиваемся. США должны сделать больше, чтобы обуздать ядерные амбиции наших геополитических соперников», — подчёркивает она.

Следует начать с того, что СНВ-III устанавливает ограничения только для определённых категорий ядерного оружия: для межконтинентальных ракет наземного и подводного базирования, а также для тяжёлых бомбардировщиков.

С момента подписания договора Соединённые Штаты решили не вкладывать средства в разработку нового ядерного оружия, не подпадающего под действие договора.

Россия поступила наоборот: она держит активный арсенал из тысяч единиц ядерного оружия, не охватываемых условиями СНВ-III: от баллистических ракет малой дальности до глубинных бомб.

Инвестиции РФ в свой ядерный арсенал после подписания СНВ-III продемонстрировали, что российское руководство рассматривает ядерную сферу так же, как они рассматривают космос или киберпространство, по которым существует уже множество сообщений о нечистоплотном поведении Москвы.

Ясно, что РФ стремится получить конкурентное преимущество и будет действовать в обход ограничений, как они делали в случае с СНВ-III, или же вообще игнорировать их, как в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Фишер.

Более того, СНВ-III включает только США и Россию. Китай, самая быстрорастущая ядерная держава в мире, не участвует в этом соглашении.

Получается, что ядерная угроза продолжает расти, несмотря на действие договора СНВ-III. И эта ситуация говорит о том, что это соглашение просто не решает весь спектр вызовов, с которыми сталкивается свободный мир.

«Будучи высокопоставленным республиканцем в подкомитете сената по стратегическим силам, который наблюдает за нашим ядерным арсеналом, я считаю, что продление договора СНВ-III даёт критически важную возможность восстановить перспективу и наметить новый путь вперёд», — отмечает Фишер.

По мнению автора, Америка должна сосредоточиться на решении проблемы быстрого роста ядерных сил как России, так и Китая. Для этого некоторые предлагали администрации Байдена созвать ещё один раунд переговоров. Но хотя дипломатия и способна успокоить некоторых, она не принесёт желаемых результатов, считает сенатор.

По правде говоря, пишет Фишер, нам не нужна очередная конференция в очередной европейской столице. Согласование ограничений по тактическому оружию РФ и вовлечение Китая в процесс контроля за вооружениями уже давно являются дипломатическими целями США. При администрациях Обамы и Трампа обе страны последовательно отказывались сотрудничать с Вашингтоном по существу.

Их непреклонность говорит о том, что у них нет мотивации к переговорам. Вступление в новые переговоры без предварительного решения этой проблемы ни к чему не приведёт.

Вместо этого, по мнению автора, нужно приложить серьёзные усилия внутри США, чтобы простимулировать как Россию, так и Китай прекратить наращивание ядерных сил. Это как минимум означает отказ от призывов некоторых активистов сократить в одностороннем порядке ядерные силы США или хотя бы отложить их столь необходимую модернизацию.

«Ни при каких условиях мы не можем демонтировать нашу ядерную триаду или отменять программы модернизации. Это сделало бы нашу страну менее безопасной, сократив силы, необходимые для сдерживания агрессии, и подорвало бы способность Америки добиваться реального сокращения ядерных вооружений РФ и Китая в будущем», — подытоживает свою статью для Fox News сенатор Деб Фишер.