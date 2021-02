Горы мусора, граффити, вандализм — британская природа пострадала от наплыва «культурно многообразных» туристов

26.02.2021, 16:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Нашествие туристов из городов, не сумевших в 2020 году выбраться за границу из-за пандемии, привело к тяжёлым последствиям для британской сельской местности, пишет The Times. Как уверяют местные, корень зла — не столько в росте числа приезжих, сколько в масштабном сдвиге в плане их демографии: если обычно за город летом едут главным образом семьи с детьми, то в прошлом году их сменили более молодые горожане, отличающиеся культурным и этническим «многообразием».



Reuters

В адрес британского правительства прозвучал призыв принять меры для того, чтобы научить туристов из крупных городов вести себя корректно во время поездок на море, сообщает The Times. По информации газеты, владельцы расположенного на Юрском побережье Великобритании поместья Лалворт, к которому в том числе относятся знаменитые скальные ворота Дёрдл-Дор, пожаловались на поведение туристов, которые стали «толпами» приезжать на пляж рядом с этой достопримечательностью после временного снятия карантинных ограничений прошлым летом. Представители поместья заявили, что «культурно многообразные» туристы не только оставили на пляже огромные горы мусора, но и портили общественное имущество, а также активно пользовались окрестными участками Юрского побережья для отправления естественных надобностей.



По данным The Times, владельцы поместья уже подали в комитет британского правительства по ходатайствам требование принять меры и теперь желают, чтобы премьер-министра страны Борис Джонсон перед полной отменой коронавирусных ограничений сделал официальное заявление в поддержку ответственного туризма, а соответствующие государственные ведомства — запустили образовательные проекты для туристов.



Как уточняется в материале британской газеты, представители поместья, которым с 1641 года владеет семейство Уэлдов, утверждают, что после снятия первого локдауна Юрское побережье наводнили туристы, которые обычно выезжают на отдых за границу, но не сумели сделать так в этом году из-за пандемии. Поведение этих людей и обернулось в итоге «захламлением территории отходами, разбитием палаточных лагерей в неположенных местах, появлением граффити, пожарами и другими проблемами для окружающей среды», подчёркивается в статье. При этом, по словам представителей поместья, проблема — не в количестве посетителей, а именно в «серьёзнейшем сдвиге в плане их демографического портрета».



«В летний сезон поместье обычно привлекает семьи с детьми, однако в 2020 году в прибрежные районы страны и сельскую местность устремилась другая категория граждан — люди гораздо более молодые и отличающиеся многообразием в плане географического происхождения и культурного уровня. Такие посетители приезжали в основном ненадолго, не планируя ночёвку, но ехали они издалека, порой добираясь на машине по четыре-пять часов, чтобы провести день на пляже. А поскольку отправиться отдыхать за границу возможности не было, в сельские регионы Великобритании выезжали целыми городами», — приводит The Times слова представителей поместья. Из-за этого наплыва приезжих просёлочные дороги захлебнулись в автомобилях, а посетители не только нарушали правила парковки, но и иногда незаконно проникали на частную территорию, а порой и вступали в конфликт с местными.



По информации The Times, от нашествия туристов также пострадали природные достопримечательности графства Ланкашир, где из-за неосторожного обращения туристов с огнём произошли крупные пожары, а многие пляжи южного побережья страны оказались буквально завалены мусором. В прошлом месяце на поведение приезжих из городов уже жаловались британские фермеры — те возмущались, что туристы, чтобы не пачкать ботинки на пешеходных тропах, «растоптанных в грязь» из-за наплыва желающих провести время на природе, сворачивали на возделанные поля, вытаптывая урожай, напоминает газета.



В ведомстве британского правительства по надзору за окружающей средой Natural England заявили, что работают над обновлением свода правил для туристов, посещающих сельскую местность, подгоняя его под новые типажи приезжих — включая «людей из неблагополучных районов, жителей городов, представителей этнических меньшинств, молодёжь и лиц с хроническими заболеваниями», пишет The Times. Как подчёркивает обозреватель издания, в 2017 году ведомство сообщило по итогам собственного опроса, что среди белых респондентов чуть менее 60% сообщили о том, что за минувшие 12 месяцев как минимум один раз в неделю выезжали на природу, тогда как среди всех остальных «этнических групп», вместе взятых, таких набралось лишь около 40%.