“Динамо” и “Шахтер” узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

26.02.2021, 16:50, Новости дня

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26 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. О ее результатах сообщается на сайте УЕФА.

Своих соперников узнали два представителя Украины: киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”.

Оппонентом “Динамо” будет испанский клуб “Вильярреал”, “канарейки” идут на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата “Ла Лиги”, имея в активе 37 очков в 24 сыгранных матчах. В “Ла Лиге” “Вильярреал” не выигрывает шесть матчей кряду, пять из них сыграв вничью. В то же время, в 1/16 финала Лиги Европы “канарейки” дважды обыграли австрийский клуб “Зальцбург” с общим счетом 4:1, отмечает сайт УЕФА.

Первый матч “Динамо” – Вильярреал” пройдет в Киеве 11 марта, ответная игра в Испании – 18 числа. Предварительное время начала матчей – 19:55 и 22:00 (по Киеву), сообщается на официальном сайте “Динамо”.

В 1/8 финала Лиги Европы “Шахтер” сыграет против итальянской “Ромы”, ее тренирует бывший наставник “горняков” португалец Паулу Фонсека. В турнирной таблице итальянского чемпионата “Серии А” “Рома” идет на четвертом месте, имея в активе 44 очка в 23 сыгранных матчах. В 1/16 финала Лиги Европы “Рома” дважды обыграла португальский клуб “Брага” с общим счетом 5:1, говорится на сайте УЕФА.

Первый матч против “Ромы” “Шахтер” сыграет в Италии 11 марта, ответная игра – через неделю в Киеве, сообщает сайт ФК “Шахтер”.

Инфографика: UEFA Europa League / Twitter

25 февраля “Шахтер” во второй раз победил израильский клуб “Маккаби” и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей в число 16 лучших команд турнира квалифицировалось также киевское “Динамо”, обыграв во втором матче бельгийский клуб “Брюгге”.

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