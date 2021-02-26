 

Валерий Меладзе впервые обнародовал в сети совместное фото с 17-летним сыном

26.02.2021, 16:50, Новости дня
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Российский певец Валерий Меладзе 26 февраля разместил в Instagram совместное черно-белое фото со своим 17-летним сыном Константином, матерью которого является вторая супруга артиста, российская певица Альбина Джанабаева.

На снимке отец и сын позируют на скамейке, сложив ногу на ногу. 

“Сегодня моему старшему сыночку исполняется 17 лет! Он целеустремленный и последовательный. Если бы я был таким, то многого бы добился”, – написал Меладзе.

Ранее Меладзе не публиковал в своем микроблоге снимков со старшим сыном.

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

55-летний Валерий Меладзе – отец пятерых детей. От первого брака с Ириной Меладзе у него есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). Супруги расстались в 2014 году.

В этом же году артист женился на Джанабаевой. Супруги воспитывают двоих сыновей: Константина (2004) и Луку (2014).

В ноябре 2020 года Меладзе заявил, что роман с Джанабевой у него начался, когда она работала у него на бэк-вокале и еще не была солисткой группы “ВИА Гра”, в составе которой выступала с 2004-го по 2013 год. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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