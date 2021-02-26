Россия разрешила жителям оккупированного Донбасса голосовать на выборах в Госдуму. МИД Украины назвал решение незаконным

26.02.2021, 16:50, Новости дня

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Центральная избирательная комиссия РФ 25 февраля в комментарии подконтрольному боевикам ресурсу ДАН заявила, что жители оккупированным территорий Донецкой области с российскими паспортами смогут участвовать в в голосовании на выборах в Государственную Думу.

МИД Украины в комментарии “Радіо свобода” назвал это “очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины”.

“Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными. Россия сознательно разрушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта”,– сказал представитель ведомства Олег Николенко.

Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украина, ни международным сообществом, отметили в МИД.

МИД Украины призвал украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в выборах в Госдуму России осенью 2021 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

По состоянию на 18 февраля 639 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса получили гражданство РФ по упрощенной схеме.

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