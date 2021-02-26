Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании – адвокат

26.02.2021, 16:50, Новости дня

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Осужденный на семь лет и три месяца за похищение одесский активист Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновным. Об этом заявил его адвокат Маси Найем 26 февраля на брифинге, который транслировал Украинский кризисный медиа-центр.

Приговор по делу активиста еще не вступил в законную силу, пояснил адвокат.

“По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаем апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет”, – сказал Найем.

Адвокат отметил, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность. Что касается апелляционной жалобы, то, по словам Найема, у защиты есть месяц для ее подачи.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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